La casa giallorossa di Ancelotti: «Qui sarò sempre il Bimbo»

di Francesco De Luca

La Roma, casa sua. «Ero il Bimbo e il Bimbo sono rimasto. Un giorno la allenerò, sono in debito, mi ha fatto divertire». Carlo Ancelotti racconta in 17 pagine del suo libro «Preferisco la coppa», scritto con il giornalista Alessandro Alciato, questa storia d'amore che si interruppe nella primavera dell'87: mentre il Napoli vinceva il primo scudetto l'ex ragazzino di Reggiolo, il Bimbo che aveva fatto innamorare Nils Liedholm durante una partita del Parma, decideva di abbandonare Roma, anche se era l'idolo, scelto dallo spogliatoio come capitano dopo l'addio di Agostino Di Bartolomei. Firmò per il Milan con cui avrebbe vinto tutto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO