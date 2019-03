Callejon prenota un gol alla Roma: «Grande gara. E voglio segnare»

«Roma-Napoli sarà una bellissima partita tra due grandi squadre. Gol? Spero di farne anche in trasferta, così come gli assist: ultimamente riesco a farli solo al San Paolo». Così José Callejon ai microfoni di Sky, l'attaccante spagnolo è intervenuto per parlare della gara di oggi pomeriggio all'Olimpico contro i giallorossi di Claudio Ranieri.



Callejon sarà ancora titolare contro la Roma, uno dei punti fissi di Carlo Ancelotti nonostante i pochi giol stagionali, lontano dalle medie degli scorsi anni. «Il primo obiettivo è vincere, poi se segno tanto meglio» ha confessato lo spagnolo prima del match.

© RIPRODUZIONE RISERVATA