La cena dei goleador dopo Roma: Mertens sorride con Milik e Younes

«Una motivazione per il lunedì dopo la cena di ieri sera». Così, e con tanto di risata, Amin Younes saluta la nuova settimana, in uno scatto pubblicato sui social insieme con i compagni di squadra Milik e Mertens.



I tre si sono ritrovati a cena dopo il match dell’Olimpico vinto 4-1 contro la Roma, accomunati dal destino del gol: tutti sono andati in rete ieri. Assente il solo Verdi, un altro dei marcatori del match.



© RIPRODUZIONE RISERVATA