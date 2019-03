Il Napoli è pronto per la Roma: Fabian c'è, Insigne e Ospina no

Nessuna sorpresa, perché lo stop di Lorenzo Insigne non lasciava spazio ai dubbi. Il napoletano non ci sarà domani a Roma, non figura nella lista di convocati di Carlo Ancelotti per la sfida dell’Olimpico e al suo posto è stato inserito tra i chiamati il giovane Gianluca Gaetano. Il giovane classe 2000 sarà con il gruppo azzurro all’Olimpico per un Napoli che avrà qualche problema di formazione ma nessuna emergenza, come confermato dallo stesso Ancelotti in conferenza.



In lista anche lo spagnolo Fábian, il cui virus influenzale sembra ormai un vecchio ricordo. Assenti, oltre ad Insigne, anche i lungo degenti Ospina e Chiriches, così come Piotr Zielinski che è squalificato. Ghoulam, impegnato nella riabilitazione in Belgio, non figura tra i presenti.



Meret, Karnezis, D'AndreaMalcuit, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, HysajAllan, Fabián, Younes, VerdiCallejon, Ounas, Mertens, Milik, Gaetano.

