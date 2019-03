Napoli, è allarme infermeria: si fermano anche Hysaj e Mertens

«Hysaj ha avvertito un affaticamento all'adduttore, per questo è uscito. Mertens? Solo un colpo al ginocchio, ma nulla di grave». Così Carlo Ancelotti in conferenza ha rassicurato tutti sulle condizioni dei due azzurri usciti anzitempo dal terreno dell'Olimpico durante il match con la Roma. Un 4-1 che ha lasciato un largo sorriso ai tifosi napoletani ma che aveva fatto temere per gli infortuni.



Sulle condizioni del suo ginocchio malconcio aveva già parlato anche lo stesso Mertens: «Mi sono scontrato con Kolarov e mi faceva un po' male, ma ora sto già meglio» le parole del belga ai microfoni di Sky Sport subito dopo la fine del match e la vistosa fasciatura al ginocchio sinistro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA