Roma-Napoli, Callejon no stop: Verdi e Fabian Ruiz mai così bene

di Pino Taormina

Contro una squadra rattrappita nelle sue paure, con le motivazioni che non riescono a prevalere sugli evidente patemi dell'anima, il Napoli fa pienamente il proprio dovere, complicandosi la vita solo per un errore di Meret ma poi per il resto stracciando la Roma sotto ogni punto di vista. Il derby del Sud è dominato dagli azzurri con serenità e la prestazione super deve certamente tener conto degli imbarazzi attuali della squadra di Ranieri, su cui il Napoli passeggia finalmente con cinismo e senza alcuna remore. Quella dell'Olimpico è una partita senza alcuna storia, che il Napoli prende di petto e che fa sua col minino della sofferenze finali.



Per quarantacinque minuti può dedicarsi al giardinaggio, non arrivano tiri e il sole caldo di Roma concilia con una pennichella. Cosa che puntualmente fa: e infatti la sua distrazione è deleteria e provoca l'uscita kamikaze su Schick che è di una sbadataggine unica. Errore di gioventù. Poi nelle ripresa su Cristante è reattivo come deve.Solido, tenace, ostinato, perché non perde occasione per ribaltare l'azione. Magari il suo contributo qualitativo non è eccelso ma la sua reattività è fondamentale su tutta la fascia anche perché non ha nessuna paura dei contrasti. Molte chiusure brillanti, tiene bene su Perotti. Lascia a Mario Rui il compito di spingereIn ritardo su Nzonzi in occasione del gol del pareggio, non commette poi altre sbavature anche perché Dzeko non riesce mai ad avere uno spunto degno di questo nome. Dedica a soffiare palloni con continuità con grinta cinica per tutto il secondo tempo. Rimedia un cartellino giallo perché perde un po' la bussola a metà del primo tempo a metà campo.A metà del primo tempo, due chiusure in successione decisive. Poi, c'è sempre, con un grande senso del posizionamento che gli consente di essere puntuale e preciso. Di testa sono tutte sue, non soffre né sul breve né nelle rincorse, non cede di un millimetro nel corpo e corpo. Contro questa Roma è persino un lusso una simile prova.Si propone con grande continuità. Diversi passaggi chiave per costruire un'azione gol, valore aggiunto in fase offensiva anche perché i giallorossi sono poca cosa e sul suo lato Santon e Cristante sono personaggi in cerca d'autore: si propone con grande continuità e mai corre il pericolo di vedersi sfondare dal proprio lato.Tergicristallo inesauribile, pulisce decine di pallone che servono a far ripartire l'azione. Assist, la capacità di rientrare tagliando il campo. Un paio di sbavature in impostazione che non pregiudicano una gara importante: deliziosa la rasoiata che mette Mertens in condizione di trafiggere Olsen che vale più del gol stessoStringe il campo con la solita qualità. Chiave inglese d'ordinanza, lavoro, sudore, e tondini da produrre in serie. Sta tornando ai suoi standard di capacità anche se il pomeriggio è quello senza duelli particolarmente infuocati, perché la mediana giallorossa consente anche di rallentare di tanto in tanto il passo.Se non avesse avuto l'infuenza, forse, poteva giocare solo contro la Roma e vincere. Stravince il duello a centrocampo con De Rossi, rende il Napoli una fisarmonica che si allunga e si accorcia, pericoloso quando cerca di chiudere l'azione. Ha una visione del campo totale, anche se Ranieri non lo imbriglia con nessuno. E questo è errore grave.L'errore alla mezz'ora un attaccante non può farlo senza ritrovarsi in sala mensa, a espiare le proprie colpe, in ginocchio sui ceci. Ma poi le azzecca davvero tutte, con un movimento continuo offensivo che infastidisce la difesa giallorossa che non riesce mai a prendergli le misure. Gol e assist, difficile ricordarsi prova più spumeggiante..«Basta spingere» c'era scritto sull'assist che porta al suo gol: ma la produzione offensiva del Napoli all'Olimpico è caricata sulle sue spalle. Ha assorbito i movimenti della seconda punta proponendosi come nuovo partner insostituibile per il lavoro che svolge. A tutto campo come ai bei tempi, esce con un ginocchio in disordineAggancio col tacco e gol di sinistro, una primizia il gol in avvio, riesce a fare una giocata folle per movimento-controllo-conclusione. I fondamenti del gioco della punta condensati nella giocata che apre il match. Poi, si vede poco, sfiora la doppietta con un piede in fuorigioco ed è un peccato perché la gara pure nel primo tempo poteva essere chiusa.Brillante nel suo approccio alla partita, ma è davvero un secondo tempo in cui un po' tutti fanno la corsa a fare gol perché sembra davvero un tiro al bersaglio. Non si fa mai trovare fuori posto, sempre piuttosto attento, anche quando si tratta di dare una mano ai centrocampisti. Era molto semplice lasciarsi andare.Ordinato, preciso, entra in quel momento della partita dove ormai tutto è fatto e dove la Roma è sparita dal campo ancor di più. Si piazza a sostegno dei due centrali, non va mai in affanno, non si fa mai prendere dalla foga di voler fare qualcosa di stravolgente. Mostra maturità ma il match all'Olimpico a un certo punto era una partitella.Ci mette tanta qualità e sfrutta bene l'occasione concessa dalla dormiente difesa giallorossa per firmare il poker. Gli schemi sono saltati del tutto quando fa il suo ingresso, le squadre sono lunghe e vere e proprie direttive tattiche non ce ne sono. Insomma, per il tedesco tutte le condizioni ideali per poter rendere al meglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA