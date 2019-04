Napoli, attacco formato Europa: e adesso trema anche l'Arsenal

di Francesco De Luca

Ancora un poker di gol, contro un avversario confuso: la modesta Roma affondata dai colpi impietosi del Napoli, Giallorossi storditi dalla gemma di Milik e rimessi soltanto per pochi minuti in corsa da un rigore regalato da Meret alla fine del primo tempo. Arek (19 gol in questa stagione), Mertens, Verdi e Younes hanno illuminato il pomeriggio all'Olimpico: tutti si sono accorti che non c'era partita, esclusi forse i commentatori di Sky Sport, che hanno dedicato eccessiva attenzione alla Roma nel primo tempo mentre il Napoli...

