Roma-Napoli è Ranieri-Ancelotti: la sfida dei gentlemen della panca

di Bruno Majorano

Se Carlo Ancelotti fosse un supereroe (cosa che probabilmente è già per alcuni tifosi milanisti) e se avesse i super poteri di Superman, Claudio Ranieri rappresenterebbe la sua kryptonite. Perché alla faccia di tre Champions e altra argenteria varia in bacheca, Carletto ha un tabù. E si chiama proprio Claudio Ranieri. Sì, perché l'allenatore del Napoli, non ha mai battuto il collega che oggi siede sulla panchina giallorossa. Tre vittorie e altrettanti pareggi per Sir Claudio, il «testaccino» che supereroe lo è diventato per davvero, nella stagione 2015-16. Il suo non sarà un palmares ricco come quello di Carletto, ma può vantare la più grande sorpresa (e impresa) calcistica degli ultimi 30 anni: lo scudetto con il Leicester. Ecco perché loro due, insieme ad Antonio Conte, sono gli ultimi italiani capaci di vincere nel calcio inglese. E inutile girarci attorno: una Premier conquistata alla guida del piccolo Leicester resterà nella storia molto più a lungo rispetto a quella vinta sulla panchina del ben più ricco Chelsea.



Ma aver vinto in Inghilterra (per di più entrambi alla guida di due squadre che vestono la maglia dello stesso colore: blu), non è certo l'unico punto in comune tra i due allenatori che domenica si affronteranno alle 15 all'Olimpico in occasione di Roma-Napoli. Ecco, il punto di incontro è già scritto nei nomi delle due squadre: Claudio, romano e romanista, del Napoli è stato allenatore con fortune alterne nel biennio 1991-93; Carletto, invece, della Roma è stato giocatore agli inizi degli anni 80: trampolino di lancio della sua carriera tra momenti di gloria (lo scudetto dell'83), grandi delusioni (la finale di coppa dei Campioni dell'84 persa ai rigori in casa col Liverpool) e l'infortunio che gli impedì di giocare proprio quella finale. Ecco perché riabbracceranno il loro passato. Ancelotti strizzando l'occhio a Roma e alla Roma, che lo ha amato come calciatore e più volte lo ha sognato come allenatore. Ranieri farà altrettanto con il Napoli, del quale tempo fa ha tracciato un affresco splendido: «Con mia moglie abitavamo al Vomero. Dormivamo con le tapparelle aperte e ci svegliavamo per forza alle sei, con la prima luce del sole, per goderci lo spettacolo della città e del mare».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

