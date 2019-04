Mertens bestia nera della Roma: Milik da record, Younes cecchino

Una vittoria larga ed importante per festeggiare al meglio il ritorno in campionato dopo la lunga sosta per le nazionali. Il Napoli si regala quattro gol e tre punti, ma soprattutto un sorriso largo dopo il successo di Roma contro i giallorossi che ne certifica un secondo posto ampiamente meritato nel corso di questa stagione. Lo fa grazie alle reti dei suoi attaccanti e alla vena realizzativa di uno come Dries Mertens: il belga, che ha segnato il secondo gol del match, è diventato bestia nera per la Roma dopo aver siglato 5 reti nelle ultime cinque uscite contro i giallorossi.

.@arekmilik9 ha segnato il suo gol più veloce in Serie A: non aveva mai trovato la rete prima del 15º minuto.

Quello di Milik (1:37) è il gol più veloce per il Napoli in Serie A da quello di @FabianRP52 a dicembre contro l'Atalanta (1:16) #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 31 de marzo de 2019

Una domenica da record anche per Arkadiusz Milik, il polacco che aveva aperto le danze. Arek ha segnato il suo gol più veloce in Serie A, come confermato dal club azzurro: non aveva mai trovato la rete prima del 15º minuto. Quello di Milik (1:37) è il gol più veloce per il Napoli in Serie A da quello di Fabián Ruiz dello scorso dicembre contro l'Atalanta (1:16). Con quello di ieri in apertura, sono già 10 le marcature del Napoli arrivate nel primo quarto d'ora di gioco, nessuna squadra in Serie A ha saputo fare meglio degli azzurri.In rete a Roma anche Amin Younes, secondo gol per il tedesco rientrato gradualmente nelle rotazioni di Ancelotti nelle ultime settimane: per l'ex Ajax è arrivata a Roma la seconda marcatura in quattro presenze e con soli tre tiri tentati in assoluto, dati da vero cecchino. Festa grande, invece, per Kalidou Koulibaly, tra i protagonisti nel match dell'Olimpico e pronto a staccare l'ennesimo biglietto da record. Il franco-senegalese ha disputato ieri la sua partita numero 150 in Serie A, ovviamente tutte con la maglia azzurra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA