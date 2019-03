Napoli in emergenza centrocampo, è l'ultima chiamata per Verdi

di Roberto Ventre

Confermate le sensazioni positive del primo momento, l'infortunio di Insigne all'adduttore destro non è grave e non è legato a quello precedente accusato nel riscaldamento della partita di Europa League a Salisburgo il 14 febbraio. Un paio di giorni di riposo e Lorenzo tornerà ad allenarsi in gruppo: sarà disponibile per la sfida d'andata dei quarti di finale contro l'Arsenal in programma l'11 aprile a Londra. L'ecografia di ieri ha confermato quanto emerso subito dopo lo stop di Insigne nell'allenamento di venerdì mattina a Castel Volturno per un fastidio muscolare: è soltanto una contrattura. Salta la Roma, quasi certamente mercoledì l'Empoli, si valuterà per la sfida con il Genoa al San Paolo di domenica prossima magari per un impiego part time e poi sarà pronto per la partitissima dell'Emirates Stadium. Non ci sono dubbi sulla disponibilità per la supersfida con l'Arsenal.



