Napoli, Verdi si fa perdonare l'errore: «Una reazione da grande squadra»

Una grande partita che fa da risposta ai mugugni dell’ultimo periodo. Simone Verdi si riprende il Napoli con un gol importante in una bella partita. «Sono contento perché ho dimostrato le mie qualità e perché ho dato una mano in una gara importante ai miei compagni. Gli infortuni mi hanno condizionato un po’, ma ora sto bene e devo continuare così. L’errore nel primo tempo è stato assurdo, da lì devo fare gol e avevamo in mano la gara. Sappiamo che la Roma è forte e poteva metterci in difficoltà, fortunatamente siamo venuti fuori da grande squadra nella ripresa».



«Giocare da esterno non lo preferisco, mi piace giocare più dall’altro lato in un 4-3-3, ma quando arrivi in una grande squadra devi adattarti» ha continuato Verdi a Sky Sport. «In alcune posizioni come questa bisogna correre di più, in una squadra come il Napoli devi sacrificarti ogni volta. Se giochi da centravanti o da esterno poco conta. Io nasco mancino, poi crescendo ho allenato entrambi i piedi».

