Roma-Napoli, le voci dei tifosi: «Battiamo i nostri rivali di sempre»

di Oscar De Simone

Dopo la sosta per le Nazionali, il Napoli torna in campo allo stadio Olimpico contro la Roma. Una partita che per gli azzurri non è mai facile e che negli ultimi tempi ha segnato anche momenti poco felici per squadra e tifosi. Il Napoli di Ancelotti, però, è chiamato a difendere il secondo posto e dopo lo stop della scorsa settimana, tutti si aspettano una grande prestazione.



«Quella con la Roma è una partita da vincere soprattutto per la rivalità che c’è tra noi e loro», affermano in strada i tifosi. «Da qualche anno a questa parte quella con loro è una partita molto sentita in città e ci teniamo a fare risultato. Oltretutto c’è il secondo posto da mantenere e non possiamo fallire. Il campionato purtroppo sembra già della Juventus e adesso non possiamo fare altro che puntare alla zona Champions. Non dobbiamo abbassare la guardia anche perché quella con Inter e Milan non è una distanza che può farci stare tranquilli. Questo è il momento del rush finale».

