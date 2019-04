Napoli, la festa corre sui social e anche Insigne fa il tifo da casa

Una vittoria importante ed un 4-1 su un campo difficile che fa ben sperare. Il Napoli passa a Roma come un carrarmato schiacciando quel che resta della squadra di Ranieri e poi corre a festeggiare insieme ai tifosi. «Abbiamo conquistato Roma. Grande ragazzi! Felice di aiutare la squadra a vincere», il messaggio di Arek Milik, polacco che ieri ha segnato il gol numero 16 nel suo campionato aprendo le porte della gara.



Insieme a lui, felice anche Kalidou Koulibaly che ha festeggiato un importante traguardo azzurro. «Vittoria splendida, da grande squadra. Il modo migliore per festeggiare le mie 150 presenze azzurre in Serie A» ha scritto il franco senegalese sui social. «Bella vittoria di squadra...bravi ragazzi» è invece il post Instagram di Allan, guerriero del centrocampo che ieri ha messo in campo l'ennesima prestazione di qualità e quantità. «Rientrati alla grande dopo la sosta! Bella vittoria!» il pensiero di Meret, protagonista sfortunato in occasione del rigore romanista.«Su un campo difficile per tutte le squadre abbiamo fatto un ottimo lavoro, grande gruppo» - ha scritto su Instagram Dries Mertens, tra i marcatori del match dell'Olimpico - «Mi dispiace dire ad Hamsik che sto arrivando...(o almeno ci provo)». Quello di ieri è il suo gol numero 103 in assoluto con la maglia del Napoli, rete che lo inizia all'Olimpo dei marcatori azzurri di sempre. In gol insieme a lui anche il tedesco Younes: «Che prestazione dal primo all'ultimo minuto, ragazzi» ha scritto l'azzurro, alla seconda rete di fila dopo l'Udinese.Ha guardato i compagni da lontano anche Lorenzo Insigne. Il napoletano, dopo i problemi fisici riscontrati in settimana, è stato costretto a non partire con la squadra ma ha comunque mandato un messaggio a tifosi e compagni al fischio finale: «Grandi ragazzi» ha festeggiato Lorenzo sui social. Con lui, anche un post di Carlo Ancelotti: «Molto soddisfatto del carattere della mia squadra in un campo speciale come lo Stadio Olimpico» ha scritto l'allenatore azzurro.

