Roma-Real, Zidane esclude James dai convocati: Napoli si avvicina?

Niente match all'Olimpico per James Rodriguez. Zidane ha infatti escluso il giocatore dalla lista dei convocati per l'amichevole con la Roma: il colombiano resta tra i protagonisti del mercato, con il Napoli in prima fila. Fuori anche Mariano Diaz, un altro possibile giocatore in uscita dalla squadra madrilena e che è stato accostato alla Roma di Fonseca. Il tecnico francese ha invece convocato Bale che nei giorni scorsoi era stato scaricato almeno a parole dall'ex juventino.



