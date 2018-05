Rui Patrício chiama Mario Rui: si al Napoli, ma serve l’offerta giusta

Mario Rui chiama Rui Patricio. Non un semplice gioco di parole, ma una telefonata vera partita dal Portogallo e finita in Italia, a Napoli. Proprio in azzurro potrebbe continuare infatti la carriera del portiere trentenne attualmente in forza allo Sporting CP, in rottura con i lusitani che che sarebbe pronto a trasferirsi in Serie A. A confermarlo è A Bola, il quotidiano portoghese che riporta la chiacchierata tra i due connazionali con Rui Patricio già contento per l’eventuale passaggio al Napoli.



I contatti tra le parti, come confermato dallo stesso Aurelio De Laurentiis, sono già cominciati diversi mesi fa. Il numero uno del club azzurro è stato anche già in Portogallo, con la complicità di Jorge Mendes, per incontrare i dirigenti dello Sporting e trattare l’acquisto. Secondo i colleghi portoghesi, Rui Patricio avrebbe già detto si al progetto Napoli, ora resta da capire quanto verrà valutato dal club bianconere: la prima offerta napoletana pare aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro, prezzo che sicuramente non accontenterà le casse lusitane. Ma c’è tempo per trattare e la volontà di tutte le parti di chiudere con un sorriso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA