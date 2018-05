Rui Patricio, il dg dello Sporting conferma: «Trattiamo col Napoli»

Rui Patricio è ad un passo dal Napoli. A confermarlo è stato direttamente il neo-dg dello Sporting Lisbona, Augusto Inacioall'emittente RTP3: «Le trattative erano già in corso quando sono arrivato con i documenti all'amministrazione ed al presidente. Il modo è questo, il Napoli è il club che vuole Rui Patrício e ci sono negoziati in questa direzione. Non ho ancora parlato con lui, ma l'ho fatto con altri e mi è piaciuto il feedback dall'altra parte, nel senso che le cose non sono così come la stampa dipinge».

