Rui squalificato, Luperto out Ancelotti senza due terzini

di Roberto Ventre

Ancelotti perde due terzini in un colpo solo: Mario Rui squalificato e Luperto indisponibile. Il tecnico azzurro dovrà decidere se riproporre Maksimovic a destra, oppure affidarsi a Malcuit. Hysaj è destinato a spostarsi sulla fascia sinistra. Diverse novità previste in formazione rispetto al match di Champions League contro il Liverpool, cami in difesa, centrocampo e attacco.



Questi i convocati di Ancelotti: Ospina, Karnezis, D'Andrea, Albiol, Maksimovic, Koulibaly, Malcuit, Hysaj, Fabian Ruiz, Rog, Allan, Diawara, Zielinski, Hamsik, Verdi, Mertens, Callejon, Milik, Insigne, Ounas.

