Guardiola, la rilevazione di Sacchi: «Pep, che ammirazione per Sarri»

di Delia Paciello

Un Napoli ammirato dai grandi intenditori di calcio. E anche le parole di stima di Pep Guardiola prima dell’incontro in Champions con gli azzurri non erano solo di facciata. Anzi il tecnico del City continua ad osservare con attenzione e a studiare il lavoro di Maurizio Sarri. A rivelarlo è Arrigo Sacchi: «Mentre stavo guardando Cagliari-Napoli mi ha chiamato Guardiola dicendomi “Ma quanto giocano bene? Che spettacolo è questo Napoli?”. È rimasto impressionato anche lui», ha raccontato l'ex tecnico a Radio Kiss Kiss.



Un grande attestato di stima: l’incredibile gioco degli azzurri mette tutti d’accordo. Lo stesso Sacchi ritrova in questo Napoli un modello: «Finora il calcio italiano è soltanto sopravvissuto con il suo enorme tatticismo. Il Napoli invece ha messo a posto i valori: le emozioni sono valore, il coraggio è un valore, lo spettacolo è un valore, l'armonia è un valore. Il Napoli ha tutto questo, con ragazzi che non hanno grandi storie ma diventano sempre più bravi».



Intanto manca poco alla sfida delle sfide, un big match che vale lo scudetto: «Da una parte c'è una squadra abituata a vincere - analizza l’uomo che ha scritto un importante pezzo di storia del calcio- , con un allenatore all'italiana che fa molto bene il suo lavoro. Dall'altra c'è il Napoli che non ha la storia, il fatturato, l'abitudine a vincere e i campioni dei bianconeri, eppure sta lottando con il suo gioco sublime per il campionato».

