Il Napoli vacilla senza Koulibaly: ecco perché la difesa preoccupa

di Marco Ciriello

La pressione alta del Salisburgo ha rischiato di tirar via il Napoli dall'Europa League, ma più che il campo hanno pesato i fuoricampo: Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic. Gli innesti Vlad Chiriches poi infortunato e sostituito da Malcuit e Sebastiano Luperto hanno mostrato tutta la loro debolezza, come attenuante l'aver giocato insieme meno di dieci volte. È anche vero che contestualizzata la partita è poca cosa, ma un palo di Dabbur, e alcune parate di Meret hanno evitato una brutta notizia. Al netto dell'assenza di Raul Albiol, questa partita serve a dire quello che il Napoli e Carlo Ancelotti sapevano già: meglio non perdere il difensore senegalese, e meglio ancora non metterci vicino l'assenza di quello serbo. Il resto è un Napoli a ondate, debole davanti e molle in difesa: in pratica un budino. Su tutto poca testa, molti trastulli, e tantissime distrazioni, un mucchio di errori: quello principale di Allan che regalando il pallone a Dominik Szoboszlai che serve in area Moanes Dabbur e segna: apra la porta alle speranze del Salisburgo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO