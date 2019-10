Insigne, il gol e quella corsa per abbracciare l'amico Carletto

di Marco Ciriello

Nove minuti servono a Lorenzo Insigne per entrare, segnare e correre ad abbracciare Carlo Ancelotti. All you need is love. In una partita decisiva e difficile, accade l'impensabile, un colpo di scena hollywoodiano, l'attaccante col muso e l'allenatore col sopracciglio alzato, si sciolgono in un abbraccio, e con loro il Napoli si pacifica veramente dopo un mese e mezzo di guerra fredda. La corsa di Lorenzo Insigne alla ricerca di Ancelotti è una corsa da nuova vita, un superamento delle proprie ombre caratteriali, della diffidenza e della cupezza che si porta dietro, un gotico napoletano che, però, ritrova il sole, quello tiepido della bassa padana amata da Gianni Brera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO