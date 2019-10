E Carletto affida a Ruiz le chiavi del centrocampo

di Roberto Ventre

Inviato a Salisburgo



Ora che è cresciuto sensibilmente a livello internazionale sarà più che mai lui uno dei punti di riferimento stasera nella bolgia della Red Bull Arena. Fabian Ruiz dopo aver vinto l'Europeo under 21 è diventato rapidamente protagonista nella Spagna giocando titolare le ultime due sfide di qualificazione per Euro 2020 contro Norvegia e Svezia. Ecco perché è pronto a guidare il centrocampo del Napoli nella sfida che si preannuncia intensissima contro il Salisburgo, capace di segnare sei gol al Genk qui in Austria e di mettere paura al Liverpool nel match di Anfield Road.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO