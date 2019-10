Napoli, tutti pazzi per Fabian Ruiz: a Salisburgo anche emissari City

Il Real Madrid prima, il Barcellona poi, ora anche il Manchester City guidato da Pep Guardiola. Il club inglese si inserisce nella corsa a Fabián Ruiz in vista della prossima estate, pronto a sferrare l'offerta giusta alla dirigenza azzurra.



LEGGI ANCHE Napoli, Ancelotti affida a Fabian Ruiz le chiavi del centrocampo



Secondo quanto riportato da The Guardian in Inghilterra, il club inglese avrebbe addirittura mandato in Austria - questa sera in programma il match tra Salisburgo e Napoli - alcuni scout che aiutano Guadiola nel mercato per visionare più da vicino il centrocampista spagnolo per cui tra qualche mese potrebbe scatenarsi una interessantissima asta di mercato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA