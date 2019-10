di Roberto Ventre

Inviato a Salisburgo



Il grande dubbio di Carlo Ancelotti riguarda Lozano e Zielinski, sicura la presenza sia di Insigne che Mertens. La maglia da titolare se la giocano il messicano e il polacco che andrebbero a ricoprire una posizione più spostata sulla sinistra. Miik, autore della doppietta, contro il Verona comincerà dalla panchina, così come lo spagnolo Llorente: Ancelotti però ha già annunciato che in queste partite sono importanti i cambi e che si vincono in 14.



Altro dubbio anche per il ruolo di terzino sinistro: la prima soluzione è quella di Di Lorenzo spostato su quel lato con Malcuit a destra, la seconda invece l'ex difensore dell'Empoli nel suo ruolo naturale a destra con Luperto terzino sinistro.

