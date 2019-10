Salisburgo-Napoli, allarme Manolas: è in dubbio, precettato Luperto

Niente Youth League per Gianluca Gaetano. Il centrocampista del Napoli è stato richiamato da Carlo Ancelotti e messo in preallarme in vista della gara di questa sera contro il Salisburgo. Gaatano, infatti, potrebbe essere destinato alla panchina se Manolas - già vittima di alcuni fastidi fisici nei giorni scorso - non dovesse farcela per essere schierato dal primo minuto.



In quel caso, allora, toccherebbe a Luperto prendere il posto del greco al centro di una difesa già decimata dai tantissimi infortuni (Maksimovic, Mario Rui, Hysaj e Ghoulam nemmeno convocati per la trasferta di stasera in Austria).

