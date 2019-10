Due gol sabato contro il Verona che gli hanno restituito il sorriso, ora Arkadiusz Milik cerca la giusta continuità in campo. L'attaccante polacco era sorridente, ieri, alla Red Bull Arena per l'ultimo allenamento di rifinitura del Napoli di Carlo Ancelotti, è carico per il match contro il Salisburgo.



«Concentrato prima di una sfida molto importante», ha scritto l'attaccante sui social, quasi un messaggio al suo allenatore Carlo Ancelotti . Milik quello stadio lo conosce bene: lo scorso anno, infatti, un suo gol alla Red Bull Arena evitò al Napoli l'eliminazione dall'Europa League, una rete che seguì quella già segnata agli austriaci nella gara d'andata al San Paolo.

