Salisburgo-Napoli da sold out: 1.500 tifosi in Austria per gli azzurri

di Roberto Ventre

Inviato a Salisburgo



Tutto esaurito alla Red Bull Arena: saranno in 30mila i tifosi del Salisburgo a spingere stasera la propria squadra nel match di Champions League fondamentale per il passaggio agli ottavi. Prima del via allo stadio è prevista una maxicoreografia con bandierine argento e rosse, i colori del club austriaco. Prevista quindi una grande atmosfera con la presenza di 1.500 tifosi del Napoli che riempiranno il settore ospiti.



LEGGI ANCHE Napoli, Milik c'è: «Pronto per una sfida importante»



Misure di sicurezza per evitare possibili contatti: ieri sera a Salisburgo sono arrivati già i primi napoletani, tanti altri raggiungeranno in giornata la città di Mozart. La formazione austriaca in casa riesce ad esaltarsi con la spinta dei propri tifosi, l'anno scorso vinse 3-1 il match di Europa League contro il Napoli, successo che però non servì ai fini della qualificazione perchè furono gli azzurri grazie al 3-0 del San Paolo ad approdare ai quarti di finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA