Napoli, disfatta a Salisburgo: azzurrini avanti, poi travolti 7-2

Brutto ko per il Napoli Primavera che crolla anche a Salisburgo dopo la sconfitta di due settimane fa a Genk. Eppure sono proprio gli azzurri a passare in vantaggio con Costanzo nei primi minuti, bravo a sfruttare l’evoluzione di un calcio da fermo, ma il vantaggio è durato pochissimo: bravo il centravanti Sesko, sloveno 16enne, a prendersi la scena con la doppietta che ribalta il risultato.



Gli azzurrini di Baronio tengono fino all’intervallo, poi il crollo al rientro: prima il gol di Anselm poi la perla di Luis Phelipe firmano il poker dei padroni di casa che chiudono subito la pratica. La saracinesca sul match è il quinto gol segnato di testa da Adamu. A poco vale il rigore fischiato agli azzurri nel finale: Vrikkis, entrato nella ripresa, scrive a referto il secondo gol azzurro, poi Susic allarga il vantaggio con un sinistro che spezza le mani di Idasiak e Seiwald sigla in pieno recupero il definitivo 7-2. Napoli fanalino di coda del girone di Youth League con un solo punto.

