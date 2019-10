Napoli, quanti assenti a Salisburgo: fuori Mario Rui, Ghoulam e Hysaj

Gli azzurri preparano il match contro il Salisburgo in programma mercoledì in Austria per la terza giornata di Champions League.



Maksimovic e Hysaj proseguono nella loro tabella personalizzata, mentre Mario Rui ha svolto esercizi in palestra per un affaticamento muscolare. Lavoro in palestra anche per Manolas.



I convocati (in ordine alfabetico): Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Insigne, Koulibaly, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Malcuit, Manolas, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Younes, Zielinski.

© RIPRODUZIONE RISERVATA