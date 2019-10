Salisburgo-Napoli, è super Mertens: male Lozano e Malcuit, ok Luperto

di Bruno Majorano

Tutto in una botta: la vittoria in trasferta che mancava la 3 anni, il risvegli dell’attacco (3 gol segnati) e la difesa incassa le prime due reti europee della stagione. Di Lorenzo si conferma una garanzia anche a sinistra e Luperto supera la prova Champions con personalità. Decisive le giocate delle punte, nel bene e nel male. Bene Mertens sempre più leader, che con due gol supera Maradona nella classifica dei bomber azzurri, bene Insigne che entra dalla panchina e decide la partita con un guizzo geniale. Male Lozano che continua a vivacchiare nella metà campo avversaria senza una collocazione definita. Preoccupano le défaillance difensive di Koulibaly che si lascia saltare Haaland in occasione del 2-2 del Salisburgo.



Protagonista nel primo tempo: prima con una provvidenziale deviazione di faccia su tiro ravvicinato di Haaland, poi prezioso con il volo plastico sulla sua destra con il quale va a disinnescare una velenosissima conclusione di Daka. Nulla può sul rigore, quando l’attaccante norvegese lo spiazza alla perfezione.Una serataccia. Hwang e Minamino che orbitano dalle sue parti lo mandano al manicomio, e dopo un tunnel subito dall’attaccante coreano si annebbia la vista e lo abbatte in area di rigore procurando il penalty poi trasformato con freddezza da Haaland. Si salva con l'assist per il raddoppio di Mertens nella ripresa.Ancora lontano dalla forma migliore. Svirgola con la testa un paio di palloni che rischiano di diventare oro colato per gli attaccanti del Salisburgo. Poi si addormenta e Haaland (19 anni) gli prende il tempo e lo scherza come un bambino segnando il gol del nuovo pareggio del Salisburgo nella ripresa.La Red Bull Arena è lo stadio degli esordi: nel marzo scorso quello in Europa League dal primo minuto, ieri quello assoluto in Champions. Non sente la pressione e con personalità si mette sulle tracce di Haaland e Daka, due clienti decisamente non facilissimi. Offre il suo contributo anche in impostazione.Pronto per scrivere il manuale del perfetto giocatore fuori ruolo. Per la seconda volta di fila Ancelotti lo spedisce a sinistra e il buon Giovanni supera la prova con la solita sicurezza. Solo un paio di esitazioni su Daka che sfreccia via come se fosse in sella a un motorino, ma nel complesso prova superata.In una zona di campo non sua (la trequarti centrale) e con una giocata non sua (il colpo di testa), innesca Mertens per il gol del vantaggio azzurro. Poi la solita corsa a tutto campo per dare una mano e fare da collante tra i reparti. Vani i sacrifici per aiutare Malcuit sistematicamente stato da Hwang.L’uomo del primo tocco in fase di costruzione. Gioca tanti palloni e raramente lo fa nel mondo sbagliato. Lucido quando c’è da ripartire così come quando si tratta di gestire. Bravo anche in fase di interdizione mettendoci sempre il fisico quando serve per andare a rompere le fila dei passaggi degli austriaci.Svaria su tutto il fronte offensivo e sulla trequarti fa girare tutti i palloni più pericoloso. Cerca spesso l’imbucata filtrante per innescare i compagni che non sempre seguono le sue idee visionarie. Gli manca solo un pizzico di coraggio quando c’è da cercare la porta con qualche tiro da fuori area.La mossa a sorpresa di Carletto per dare maggiore copertura su una corsia dove alle sue spalle gioca un adattato Di Lorenzo. In fase offensiva, però, è troppo poco incisivo: sbagliata tante giocate e soprattutto non riesce mai a saltare l’uomo e a creare superiorità numerica. Perde qualche pallone sanguinoso.La difesa del Salisburgo è poca roba e uno con le sue qualità dovrebbe sbranarla. Niente da fare, si nasconde e sembra un agnellino. Mai uno spunto o un acuto sfruttando la velocità e i suoi indiscutibili mezzi tecnici al di sopra della media. Scarsi anche i dialoghi palla a terra con Mertens.A un passo dal gol già dopo appena una manciata di secondi, ma la sua conclusione va a sbattere sulle manine di Stankovic. Poi con un missile terra aria segna il gol del vantaggio che vale anche l’aggancio a quota 115 a Diego Armando Maradona e nella ripresa lo supera nella classifica dei migliori marcatori azzurri.Entra e si piazza al fianco di Mertens nel tandem d’attacco. Con l’umiltà del capitano e il guizzo del campione inventa il gol del nuovo sorpasso e poi correi come a tutta forza verso Ancelotti per un abbraccio liberatorio che profuma di calumet della pace dopo la panchina iniziale e l’esclusione di Genk.Dentro nel finale con il preciso compito di calamitare quanti più palloni possibile e tenerli lontani dalla porta di Meret. Si sacrifica per il bene comune e va a fare a sportellate per tutto il campo con chiunque gli capiti a tiro. Prezioso il contributo dal punto di vista dell’esperienza che in partite così conta.Nel convulso finale ci mette fisico e forza per alzare la diga in mezzo al campo. Ancelotti gli chiede di giocare spostato sulla destra per dare una mano in più a Malcuit e il macedone si mette a disposizione della squadra dimostrando anche grande duttilità e spirito di adattamento nei momenti difficili.Stupisce con l’esclusione dall’inizio di Insigne, perché è la seconda fila in Champions per il capitano, ma la gestione dell’attaccante napoletano è perfetta perché Lorenzo entra in campo e segna il gol del 3-2 con un guizzo da campione. La squadra soffre le sfuriate del Salisburgo ma senza mai disunirsi. Certo, il forfait last minute di Manolas complica le cose con i difensori contati e zero scelte.

