Napoli, riecco i quarti dopo Benitez: ​gli azzurri giostra del gol in Europa

L’ultima volta con Rafa Benitez nella stagione 2014-15, al timone lo spagnolo e una finale di Europa League poi fallita sul più bello. Il Napoli torna ai quarti della seconda competizione europea a quattro anni dall’ultima volta, come precisato dal club su Twitter. E gli azzurri si trasformano in giostra del gol: gli otto gol del Napoli nell’attuale torneo europeo sono stati realizzati da sette marcatori diversi, dai sedicesimi di finale in poi, gli azzurri sono la squadra che ha mandato in rete più giocatori.

Il Napoli @sscnapoli non accedeva ai quarti di finale di una competizione europea dall’Europa League 2014/15, quando sotto la guida di Rafael Benítez gli azzurri raggiunsero la semifinale della competizione #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 14 de marzo de 2019





Gli otto gol del Napoli @sscnapoli nell’attuale @EuropaLeague sono stati realizzati da sette marcatori diversi: dai sedicesimi di finale in poi, gli azzurri sono la squadra che ha mandato in rete più giocatori #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 14 de marzo de 2019

Simbolo del momento azzurro è Arkadiusz Milik: il polacco è andato a segno in due match consecutivi di competizioni europee per la prima volta da settembre 2016, quando andò a bersaglio per tre sfide di fila in Champions League, come annunciato dal club azzurro. Una striscia positiva lunga per la squadra di Ancelotti. Il Napoli è andato a segno in tutte le ultime sette sfide di Europa League: è la striscia realizzativa più lunga nella storia del Napoli tra Coppa Uefa ed Europa League (play-off inclusi).

© RIPRODUZIONE RISERVATA