Salisburgo, Rose e il suo orgoglio: «In difficoltà un grande Napoli»

Vittoria ma eliminazione. Marco Rose applaude i suoi dopo il successo contro il Napoli. «Sono dispiaciuto per l’eliminazione. Non siamo partiti benissimo, ma poi ci siamo ripresi e abbiamo messo in difficoltà una grande squadra come il Napoli», ha detto a Sky. «Peccato per il gol regalato all’inizio, ma sono contento per la reazione. Sapevamo di giocare in una grande atmosfera, i nostri tifosi ci hanno spinto, ma non è stato abbastanza».



«Abbiamo messo in campo tutto ciò che avevamo, ma era complicato ribaltare il 3-0 dell’andata, non sempre ti va bene, ma abbiamo giocato ad ottimo livello. Siamo giovani e dobbiamo imparare ancora tanto», ha continuato. «Sono felice per le critiche alla nostra squadra sia dopo l’andata che stasera. Al San Paolo abbiamo creato tanto, stasera siamo stati bravi a concretizzare. Mi fa piacere che la gente l’abbia capito, abbiamo portato in campo il nostro stile e questo mi rende orgoglioso».



