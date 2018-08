Samp-Napoli, Ancelotti non cambia: niente turnover, tutti i big in difesa

di Pino Taormina

L'eleganza non la dà l'abito, ma il portamento di chi lo indossa. Vale anche per gli schemi. Prendiamo il famoso 4-3-3. Ancelotti ne ha fatto l'abito di inizio festa, ma non ha esitato a cambiare il vestito quando ha capito che era necessario. Ma dietro, sempre in quattro sono rimasti. Nelle sue migliori interpretazioni, con esterni che convergono verso l'area, mediani incursori e pressing alto, il Napoli ha offerto momenti di calcio aggressivo, propositivo, a ritmi intensi. Soprattutto con il Milan. I numeri, al momento, non premiano in difesa: perché i gol incassati dopo due giornate sono stati tre. Lo scorso anno due; due anni fa quattro.



Re Carlo ha in mente diverse variazioni sul tema. Ma di una cosa è sicuro: il lavoro di Sarri fatto per la linea a 4 va ancora sfruttato a lungo. Se per quelli dalla cintola in su è convinto che sia necessario cambiare qualcosa (o tanto, vedremo presto) là dietro, meno mette mano, è meglio è. L'orgoglio di gloriosi senatori fa la differenza: con la Sampdoria è assai probabile che Ancelotti si affidi ancora una volta ai magnifici 4, ovvero Hysaj, Albiol, Koulibaly e Mario Rui che pare aver recuperato dai problemini fisici che lo ha costretto al cambio nel corso della gara con il Milan. Erano le certezze di Sarri e lo sono adesso anche di Ancelotti. E gli altri? Piano, arriverà il loro momento. Dopo la sosta, a partire dalla Fiorentina, si giocherà al ritmo di un match ogni 72 ore. E lì, che la mano di Ancelotti si vedrà.



