Napoli, Ancelotti vara il turnover: «Ho un gruppo forte e motivo tutti»

di Roberto Ventre

Inviato a Castel Volturno



Cerca conferme, Carlo Ancelotti, contro la Sampdoria. «Stiamo lavorando su noi stessi per migliorare delle cose, la Samp è una squadra ben organizzata con un ottimo allenatore. Le rimonte non sono sempre possibili». Cambi in vista: Diawara e Verdi in rampa di lancio. «Hamsik mi soddisfa nel ruolo dal primo giorno, per quanto riguarda le sosituzioni bisogna entare in una nuova mentalità. Puoi giocare mezz'ora e fare la differenza come Mertens contro il Milan. Diawara ha caratteristiche diverse. Possono giocare tutti e due. Verdi può giocare, come tutti». Ancelotti spiega la sua fua filosofia: «Se dovessi fare dei cambi dipende dal fatto che abbiamo una buona rosa e possono giocare tutti, quindi così si motiva tutti: le caratteristiche dell'avversario infuiscono ma fino a un certo punto».



Torna sul girone di Champions. «Difficile ma non impossibile, nulla è impossibile. Ci sono tre squadre forti come Psg, Liverpool e Napoli e la Stella Rossa che torna dopo tanti anni in Champions League. A Belgrado ci ho giocato e so che sarà difficile. Comunque nel Psg ci sono tanti italiani, da Buffon a Verratti, e non credo che abbiano stappato bottiglie alla notizia del Napoli, Klopp ci ha battuti in precampionato ma è uno molto attento».

