Napoli, Ancelotti vara il turnover: la doppia chance di Diawara e Verdi

di Roberto Ventre

Inviato a Castel Volturno



Diawara e Verdi le novità con la Samp: le due mosse di Ancelotti per la trasferta di stasera al Ferraris, l'ultima prima della sosta di campionato. Il guineano e l'ex esterno del Bologna dal primo minuto al posto di Hamsik e Callejon: le due idee del tecnico che hanno preso corpo in questa settimana, giorno dopo giorno, fino alla vigilia del match contro la squadra allenata da Giampaolo. La prima rotazione per tenere tutti motivati al massimo e per distribuire al meglio le energie in vista del tour de force che comincerà da metà settembre con gli impegni di Champions League.



