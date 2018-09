Sampdoria-Napoli, l’attesa dei tifosi: «Ma registriamo bene la difesa»

di Oscar De Simone

Una partita votata all’attacco e con la mentalità giusta per indirizzare al più presto la gara a proprio favore. Questo il match che i tifosi si aspettano questa sera dal Napoli che, a Genova, scenderà in campo con lo scopo di riprendere la Juventus in testa alla classifica.



La partita, però, non sarà facile contro una Samp ancor più motivata dalla prima uscita davanti al suo pubblico dopo la tragedia del ponte Morandi.



«Dopo la bella rimonta del San Paolo con il Milan siamo sicuri di avere la forza giusta e tutte le carte in regola per poter portare a casa altri tre punti - dichiarano i tifosi azzurri - Ancelotti ha annunciato un po' di turnover, speriamo che l’ampia rosa a disposizione possa essere un punto a in più nostro favore: abbiamo tutti giocatori validi ed è giusto che ognuno dia il suo contributo. L’importante adesso è registrare bene la difesa per evitare di andare sotto e di essere costretti alla rimonta».

