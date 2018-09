di Marilicia Salvia

Diciamo che è stata una serata storta. Ogni tanto capita, inutile fare drammi. Il fatto è che il Napoli, ieri, era un altro il Napoli. Insomma, non era il Napoli che conosciamo. Senza Callejon, senza Hamsik, nel primo tempo anche senza Mertens: e chi l'ha visto mai? Ma d'altra parte non era proprio questo che si rimproverava a Sarri, che metteva in campo sempre gli stessi, che c'erano tante alternative e lui non se le filava? E allora finiamola qui, non facciamolo, non cadiamo nella trappola. Guardiamo avanti, non indietro. Non facciamoci neanche sfiorare dall'idea che se sulla panchina ci fosse stato l'allenatore con la tuta non avremmo subìto i sampdoriani come li abbiamo subìti ieri, nel primo tempo 45 minuti su 45, nel secondo quasi, un pressing dietro l'altro, una palla persa dopo l'altra. Non facciamo i soliti napoletani, che basta un'inezia e scarichiamo i nostri idoli, li scaraventiamo dalle stelle alle stalle. È stata una serata storta e può capitare, anche se è vero che così tanto storta era un bel pezzo che non ci capitava. A fare più male, in effetti, non è stato il risultato ma il fatto che la sconfitta ce la siamo proprio meritata. Che la grande bellezza, il nostro gioco intenso e spettacolare si è dissolto senza lasciare traccia.



Nel secondo tempo, per la verità, un po' ci siamo rianimati, un minimo di speranza nella remontada che contro il Milan ci era riuscita così bene abbiamo cominciato a coltivarla. Ma in una serata in cui l'allenatore scivola e cade a terra mentre si siede sulla panchina, e segna per ben due volte uno che in due anni aveva segnato un solo gol e pure su rigore, c'è ben poco da sperare. Il tempo passa, il nervosismo cresce e addirittura i nostri riescono a litigare con quel bravo ragazzo di Tonelli, l'ex Tonelli, manco fosse colpa sua se indossa la maglietta della squadra in vantaggio. Che poi, le maglie: stasera che finalmente ci siamo liberati dello schermo a singhiozzo del Dazn, ci toccano queste due variazioni di blu che quando l'azione è più lontana o troppi uomini si accalcano attorno alla palla si va pure in una certa confusione.



Ma no, purtroppo è tutto molto chiaro quando in gol ci va anche il nostro ex più caro, l'indimenticato Quagliarella la cui partenza, ormai parecchi anni fa, agita ancora i nostri sogni. L'unico gol che incassiamo senza recriminare, perché è un gol bellissimo, perché lui non esulta, perché non è mai stato lui a voler giocare lontano da Napoli. Tre gol, una sconfitta amara, per la maggioranza dei tifosi azzurri inaspettata. Tre gol come a Firenze il 29 aprile scorso, nella partita in cui abbiamo perso il campionato. Stasera non abbiamo perso nulla, non ancora. Anche se non siamo più la squadra che prima di Firenze in trasferta aveva fatto risultato positivo per 33 volte, è vietato, vietatissimo abbatterci. È stata solo una serata storta. E se ci torna la nostalgia di Sarri, facciamocela passare dando ascolto a quelli che ripetono che lui, però, non ha mai vinto niente.

