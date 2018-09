Live Sampdoria-Napoli 0-1 Defrel, vantaggio in contropiede

Partito con meno entusiasmo rispetto alla scorsa stagione, il Napoli di Ancelotti ha decisamente convinto, conquistando due vittorie in rimonta contro Lazio e Milan. Gli azzurri fanno ora visita alla Sampdoria, chiamata al riscatto dopo la sconfitta di Udine. Sarà la sfida numero 52 in terra ligure: il Napoli ha vinto le ultime tre, mentre per ritrovare un successo blucerchiato bisogna tornare al maggio 2010: 1-0 con gol di Pazzini.



CLICCA E SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI



SAMPDORIA (4-3-1-2)

1 Audero; 24 Bereszynski, 3 Andersen, 26 Tonelli, 29 Murru; 6 Ekdal, 8 Barreto, 16 Linetty; 5 Saponara; 92 Defrel, 27 Quagliarella.

A disposizione: 33 Rafael, 72 Belec, 4 Vieira, 7 Sala, 14 Jankto, 15 Colley, 17 Caprari, 22 Tavares, 25 Ferrari, 90 Ramirez, 95 Rolando, 99 Kownacki. All. Giampaolo.



NAPOLI (4-3-3)

25 Ospina; 2 Hysaj, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 42 Diawara, 20 Zielinski; 9 Verdi, 99 Milik, 24 Insigne.

A disposizione: 22 Marfella, 27 Karnezis, 2 Malcuit, 7 Callejon, 8 Fabian Ruiz, 11 Ounas, 13 Luperto, 14 Mertens, 17 Hamsik, 19 Maksimovic, 21 Chiriches, 30 Rog. All. Ancelotti.



ARBITRO: Massa di Imperia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA