Zenga gioca Sampdoria-Napoli: «Ancelotti, attento alle trappole»

di Pino Taormina

Un occhio da portiere e l'altro da allenatore: lo sguardo di Walter Zenga difficilmente va dalla parte sbagliata. L'Uomo Ragno del calcio italiano è una buona bilancia per pesare il Napoli e la lotta per lo scudetto, i gironi Champions e l'impatto di Cristiano Ronaldo sul nostro campionato. Da tecnico, d'altronde, è andato in giro per il mondo a piantare bandierine. Partito nel 98 dal New England, è arrivato al Crotone, passando per l'Europa dell'Est, allungandosi fino alla Turchia e agli Emirati Arabi.



Zenga, i portieri della serie A con Cristiano Ronaldo non passeranno giornate serene?

«Mai brutte come quelle che vivevo io quando sapevo di dover giocare contro Maradona, Giordano e Careca...».



Com'è questo Napoli di Ancelotti?

«Competitivo e maturo per vincere lo scudetto. Carlo è il migliore nella gestione delle persone e delle emozioni. Lui ha un carattere forte e sa come imporre le sue idee. Gli azzurri, sia pure diversi rispetto ai bianconeri, lotteranno fino all'ultimo respiro per il primo posto».



E poi?

«L'Inter, ovvio. Hanno il dovere di inserirsi tra Napoli e Juventus visto il mercato che è stato fatto. E non mi piace quando si dice che rischia di essere una pressione eccessiva sentirsi l'anti-Juve perché, quando si spendono tutti quei soldi, devi avere anche giocatori che sappiano controllare e gestire quella tensione».



L'arrivo di Ronaldo?

«È un bene per tutti. È un fuoriclasse, uno di quelli per cui vale la pena andare allo stadio. Alla gente piace vedere quelli che danno spettacolo e lui è uno di questi. Poi Allegri è il tecnico perfetto per trovare l'assetto giusto».



Gli avversari sperano che possa rompere gli equilibri di un gruppo vincente. Possibile?

«Quando arrivano giocatori immaturi o viziati, il rischio c'è. Ma io quando andai a Madrid rimasi colpito dai giudizi che tutti davano di Cristiano all'interno del Real. E con i miei occhi l'ho visto allenarsi per due ore il giorno dopo aver disputato novanta minuti in una gara ufficiale. Da solo. E quando uno incontra questi fenomeni di umiltà e professionalità, impossibile che si rompa qualcosa».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO