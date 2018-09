Napoli, che batosta a Marassi: non si può partire sempre così male

di Francesco De Luca

Tre schiaffi dalla Samp, l'ultimo dall'ex Quagliarella con una rete da fuoriclasse. Brutto stop per il Napoli, mai pericoloso e rovinato da una difesa fiacca (6 gol in 3 gare). Una squadra così povera di contenuti non si vedeva dal 29 aprile, la domenica della sconfitta a Firenze che chiuse la contesa scudetto. Sarri ci disse che gli azzurri erano sotto choc dopo la (ingiusta) vittoria della Juve sull'Inter. Fu l'ultimo atto di una stagione tiratissima, in cui erano state bruciate tante energie fisiche e nervose. Ma quello che si è visto ieri sera al Ferraris, con il Napoli messo sotto da Defrel reduce da una mediocre stagione a Roma, cosa è stato? Per la terza volta in svantaggio, contro la Samp gli uomini di Ancelotti non sono riusciti a recuperare. Le mosse di partenza del tecnico non hanno convinto. Diawara non ha offerto copertura superiore ad Hamsik nei primi 45', crescendo un po' nella ripresa, e l'impalpabile Verdi è stato sostituito dopo il primo tempo da Ounas, stesso destino capitato ad Insigne, rimpiazzato da Mertens non solo perché il tecnico ha corretto l'assetto (dal 4-3-3 al 4-4-2) ma anche perché il suo contributo era stato nullo, anzi dannoso non assicurando copertura, ed è quello che sullo 0-2 non ci si poteva permettere.



Forse distratto dall'euforia di certi ambienti dopo le vittorie in rimonta su Lazio e Milan, il Napoli - slegato, confuso, sotto ritmo - ha regalato un tempo. Fragilissimo in difesa, perforato subito dopo un magistrale contropiede avviato da Saponara e finalizzato da Defrel, e inefficace in attacco. Un solo azzurro a combattere contro le falangi doriane, Allan, determinato come sempre. Il richiamo di Ancelotti non era servito: l'approccio alla partita è stato disastroso e la Samp bene organizzata dal bravo Giampaolo ne ha approfittando legittimando il doppio vantaggio. Mr Champions è intervenuto a inizio ripresa. Dentro Ounas (esterno destro) e Mertens (supporto per Milik), cambio di modulo e maggiore incisività grazie a una migliore fluidità di gioco, soprattutto sul lato destro dove agiva il giovanissimo franco-algerino. Più aggressività, certo, perché senza questa anche un maestro del calcio come Ancelotti non riesce a vincere. È stato parzialmente recuperato quell'agonismo che ha tenuto in ansia la Samp finché Quagliarella non ha chiuso la partita con un colpo di tacco, una delle magie che il trentacinquenne ragazzo di Castellammare di Stabia riesce ancora a regalare.Le prime tre giornate hanno proposto queste alterne prestazioni del Napoli, con raccapriccianti avvii di partita, a confronto con il ritmo regolare della Juve: tre vittorie senza squilli aspettando il primo centro di Cristiano Ronaldo, che peraltro è stato acquistato per vincere la Champions dato che le altre risorse erano state sufficienti per gli scudetti. L'Inter e il Milan hanno ritrovato il sorriso mentre intorno alla Roma soffia già il vento della contestazione dopo la lunga serie di cessioni. La sorpresa è il Sassuolo allenato da De Zerbi, che si era fatto apprezzare a Benevento pur non riuscendo nella (impossibile) impresa di salvare i giallorossi: è alle spalle della Juve. Non è tempo per i bilanci, ma per le indicazioni sì. Il Napoli ha conquistato sei punti, in rimonta, con squadre più attrezzate della Samp (5 volte era stata battuta nelle precedenti 5 gare) ed è entrato colpevolmente tardi in partita a Marassi, con il turnover di Ancelotti che non ha funzionato e i giocatori che sembravano in vacanza. Guai a non scuotersi dopo questo ko: non si può restare a guardare dopo sei gol presi in tre partire e non si può restare nel guado, a metà strada tra Sarri e Ancelotti, il 4-3-3 e altre irrinunciabili esigenze tattiche.

