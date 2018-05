Samp-Napoli tra passato e futuro, Zapata: «Voglio far gol agli azzurri»

di Delia Paciello

Un’atmosfera particolare in attesa del Napoli fra le file della Sampdoria. Abbandonato il sogno scudetto, i ragazzi di Sarri sono comunque decisi a chiudere in bellezza la stagione portando a casa altri sei punti in queste ultime due gare. Dall’altra parte però i blucerchiati non hanno alcuna intenzione di lasciar campo agli avversari. Agguerrito l’ex azzurro Duvan Zapata: «Spero di essere in campo con il Napoli. Sto bene, in questi giorni mi sono allenato con la squadra. Ci tengo a giocare perché per me è una sfida particolare, molto sentita», ha fatto sapere attraverso Il Secolo XIX . Proprio in questo match l’attaccante colombiano appena rientrato dall’infortunio è deciso a far vedere il suo valore: «Voglio finire bene la stagione. È stato un campionato positivo, anche se adesso l'obiettivo europeo è più difficile. Il mio bilancio è positivo, 11 gol sono buoni anche se avrei voluto essere più importante per la Samp e mi impegnerò in queste ultime gare».



Duvan non è l’unico ex di questa sfida: c’è anche il napoletano Fabio Quagliarella, che tuttavia è alle prese con terapie e piscina e non sarà disponibile per il match. A candidarsi per la gara anche Ivan Strinic, che qualche tempo fa ha salutato Castel Volturno con dichiarazioni che certamente non hanno fatto piacere ai napoletani, tirandosi dietro non poche critiche. E così anche il croato è pronto a prendersi le sue soddisfazioni contro gli azzurri davanti al pubblico di Marassi.



Ma non scenderà in campo solo il passato del Napoli: il tecnico Marco Giampaolo è fra i nomi accostati alla panchina azzurra per il futuro, e contro Sarri vorrà di certo fare bella figura. Già in passato ha accolto l’eredità dell’allenatore toscano e ora si fa avanti l'ipotesi di un suo arrivo a Napoli. Davanti a questo scenario la sfida al Ferraris si fa ancora più interessante.

