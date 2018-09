di Anna Trieste

Pure chi non guida e non ha la patente lo sa. Una delle prime cose che si imparano a scuola guida è che mai, mai, ma proprio mai si deve guidare nella notte a fari spenti. La luce, infatti, è essenziale a chi sta davanti: serve per vedere i segnali, le strisce continue o discontinue, gli altri automobilisti di corsa sulla stessa strada. E se si guida a fari spenti si rischia grosso: le multe sono salate e ci sta pure la decurtazione dei punti sulla patente. Se si guida a fari spenti nella notte si rischia di fare molto male a sé e agli altri. Ecco perché il Napoli non dovrebbe mai giocare senza Hamsik. È lui la luce della macchina azzurra.



Sì, ok, forse ultimamente vuoi per l'usura vuoi per la scarsa manutenzione non brilla proprio come un abbagliante e però è pur sempre una luce. Che illumina il cammino a chi sta avanti e impedisce a chi sta in mezzo di dover passare il tempo a pregare di sopravvivere allo schianto. Perché è questo quello che è successo a Marassi dove gli unici a vincere sono stati i tifosi del Napoli che nonostante avessero ricevuto l'ultima volta nello stesso stadio insulti e cori beceri hanno portato generi di prima necessità per aiutare gli sfollati del Morandi. Ma al di là degli spalti, il buio più totale. Quello che ha impedito a Verdi di passare qualche palla buona a Insigne, quello che non ha consentito a Albiol di fermare le rasoiate di Defrel, quello che ha permesso a Quagliarella di fare gol di tacco praticamente di spalle, a occhi chiusi, come se sapesse che tra i pali del Napoli non ci stava un portiere ma una comparsa cinematografica mandata là in fretta e furia dalla Filmauro. Perciò non si guida di sera a fari spenti nella notte: qualche volta ti può andare bene ma nella maggior parte dei casi si finisce nfaccia a nu muro!

