Sampdoria-Napoli senza storia: «Peccato, ora pensiamo al futuro»

di Oscar De Simone

Questa sera il Napoli affronterà la Sampdoria nella penultima partita di questo campionato. Un torneo ben giocato dai ragazzi di Sarri che però, proprio in queste ultime giornate ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi azzurri. Adesso in città tutti chiedono le due ultime vittorie della stagione ed una adeguata progettazione per il prossimo anno.



«Speriamo di concludere al meglio questo campionato» commentano in strada, «anche perché abbiamo ben poco da chiedere ai nostri ragazzi in questo momento. Tutti hanno visto come sono andate le ultime partite e quanto questo scudetto sia stato combattuto fino alla fine. A questo punto non possiamo fare altro che chiedere al nostro presidente di fare acquisti mirati al rinforzamento della squadra che dal prossimo anno, dovrà pensare seriamente a vincere un titolo che ormai manca da troppo tempo in città».

