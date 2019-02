San Paolo, c'è l'accordo sui debiti e l'intesa per la nuova convenzione

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha firmato l'accordo che chiude le partite debiti-crediti tra il club azzurro e il Comune di Napoli per lo stadio San Paolo fino al 2015/16. De Laurentiis ha sottoscritto l'intesa oggi pomeriggio negli uffici di Palazzo San Giacomo alla presenza del capo di gabinetto del Comune Attilio Auricchio e dell'assessore agli impianti sportivi Ciro Borriello: il Napoli verserà al Comune poco più di un milione di euro a chiusura del dare-avere pregresso. L'accordo sancisce una rinnovata serenità di rapporti tra club e Comune.



L'amministrazione comunale ha anche consegnato a De Laurentiis la bozza della nuova convenzione per l'utilizzo dello stadio, che dovrà avere durata decennale e dovrà prima essere approvata in giunta e in consiglio comunale. Una bozza che, riferiscono da Palazzo San Giacomo, avrebbe l'approvazione di massima del patron azzurro.



