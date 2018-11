San Paolo, il logo delle Universiadi sulla pista: che spot in diretta tv

Da oggi è visibile al San Paolo il logo dell'Universiade Napoli 2019 sulla pista di atletica, nei settori delle due curve: un grande spot per la manifestazione del prossimo anno, in diretta tv per l'incontro di Champions di domani contro il Psg di Cavani. L’intento dell’ARU (Agenzia Regionale dell’Universiade) e del Comune di Napoli è proprio quello di segnare l’avvicinamento all'evento sportivo internazionale che vedrà proprio lo stadio San Paolo teatro della cerimonia di inaugurazione, prevista il 3 luglio 2019.

