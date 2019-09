San Paolo, la novità: gate riservati all'ingresso dei soli tifosi abbonati

Importante novità per tutti i tifosi azzurri che vivranno lo stadio San Paolo questa stagione dopo aver sottoscritto l'abbonamento annuale per le gare interne della squadra di Carlo Ancelotti. come si legge dal sito ufficiale del Calcio Napoli, infatti, per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento per la stagione 2019/2020 saranno disponibili dei varchi di ingresso allo Stadio San Paolo, a loro esclusivamente riservati.



Gli abbonati azzurri potranno accedere allo Stadio attraverso i seguenti gate:



Curva B: Gate 8 e Gate 12

Distinti: Gate 20 e Gate 14

Curva A: Gate 22

