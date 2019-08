Sanchez in uscita dallo United: derby di mercato tra Napoli e Juve?

31 anni da compiere il prossimo dicembre ed una carriera che sembra aver preso una brutta piega. Alexis Sanchez cerca squadra, anzi cerca ancor più casa per i prossimi anni dopo le ultime stagioni da dimenticare. Nell'ultima, con addosso la maglia del Manchester United, 27 presenze ed appena due reti, una discontinuità mai risolta ed un posto in squadra che non c'è.



Con Solskjaer, è chiaro, il futuro non sarebbe roseo ecco perché il club di Manchester non avrebbe nulla in contrario in caso di cessione. E, secondo quanto riportato dal Daily Mirror nelle ultime ore, il cileno potrebbe fare ritorno proprio in Serie A, il campionato che l'ha lanciato quando ancora vestiva la maglia dell'Udinese ed era solo una promessa.



Sarebbero quattro i club interessati a lui: la Juventus, ovviamente, le due milanesi ma anche il Napoli di Carlo Ancelotti che in quel ruolo avrebbe proprio bisogno di un calciatore come Sanchez, capace di saltare l'uomo e far saltare il banco. Il suo agente Fernando Felicevich ha incontrato diverse squadre negli ultmi mesi, tra queste ci sarebbe anche il club azzurro che starebbe valutando l'investimento ma è spaventato dagli alti costi della operazione. Sanchez oggi è valutato almeno 35-40 milioni di euro e il suo ingaggio allo United è di 20 milioni a stagione.

