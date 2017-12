Napoli, domani la rifinitura: Sarri ha un solo dubbio in difesa

Allenamento pomeridiano per gli azzurri a Castel Volturno, domani mattina la rifinitura prima della partenza per Crotone. Sarri ha un dubbio in difesa tra Albiol e Chiriches per il centrale da affiancare a Koulibaly. Squalificato Mario Rui, sulla sinistra si sposta Hysaj, mentre Maggio torna titolare a destra. A centrocampo e in attacco giocano i titolarissimi.

