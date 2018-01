Napoli, Sarri allena con la febbre

Sarri in campo nonostante la febbre, il tecnico toscano era regolarmente in campo per la seduta pomeridiana degli azzurri. Allenamento a Castelvolturno: lo spagnolo Albiol si è allenato dopo un colpo preso alla caviglia nell'allenamento di mercoledì. La squadra azzurra ha riscaldamento con torello e successivamente attivazione a secco. Di seguito partitina a campo ridotto e chiusura con seduta tecnico tattica. Domani allenamento ancora di pomeriggio.

