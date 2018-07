di Bruno Majorano

È un muro alto oltre 8 milioni di euro quello alzato da Aurelio De Laurentiis e che al momento rende sempre più difficile lo sbarco di Maurizio Sarri in Inghilterra. Il Chelsea ci ha messo la buona volontà di aspettare. Aspettare che le acque in casa Napoli si calmassero, che il presidente De Laurentiis ritornasse sui propri passi e si ammorbidisse un po’ sui margini di trattativa con il club inglese per concedere il nullaosta a Sarri ad accasarsi a Londra. Ma niente da fare.



L’EX CT

E allora il Chelsea, un po’ spazientito e un po’ obbligato dalla necessità di iniziare a pianificare la stagione che verrà, pensa davvero di tenersi stretto quell’Antonio Conte che fino a un mese fa in casa Abramovich era visto più come un peso che come un punto di forza. Ecco perché lo staff dell’ex ct della Nazionale è già a lavoro da qualche giorno sul programma degli allenamenti e sul lavoro da svolgere nelle prime settimane di ritiro inglese. Insomma, è come se in casa Chelsea nulla fosse cambiato. Si erano salutati a maggio con Antonio Conte e la coppa d’Inghilterra, si ritroveranno a luglio con lui e quella sua grinta proverbiale che gli ha consentito di diventare fin da subito uno degli allenatori più ambiti d’Europa.



L’ATTESA

E Sarri? Aspetta. Nel suo buon retiro toscano nel quale si è rintanato dopo la sortita londinese della scorsa settimana. Aspetta che si possa sbloccare la sua situazione contrattuale con il Napoli che a breve dovrebbe ufficializzare l’arrivo di Ancelotti e di conseguenza anche il suo esonero. Sì, perché fino a ieri sera nell’organigramma azzurro presente sul sito ufficiale, alla voce allenatore figurava ancora il nome di Maurizio Sarri.

«Sarri non ha necessità di avere una comunicazione di esonero. Essendo cominciata la stagione calcistica 2018-2019, quando il Napoli tessererà un altro allenatore, qualunque esso sia, l’altro contrattualizzato sarà automaticamente sollevato dall’incarico», ha spiegato il legale del Napoli Mattia Grassani al sito Calcionapoli24.it. «Questa è una scelta del Napoli che si può riservare fino al 31 luglio. Sarri è un allenatore a disposizione del Napoli, non esonerato, sotto contratto fino al 30 giugno 2020. Tutto chiaro e allora l’esonero in se stesso non basterà per passare al Chelsea.





