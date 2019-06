Sarri alla Juve, napoletani delusi: «Ma è difficile rinunciare ai soldi»

di Oscar De Simone

C’è rassegnazione e delusione tra i tifosi del Napoli. Il passaggio di Sarri alla Juve non fa piacere, ma se è vero che non si guarda al passato e tutto sommato il lavoro è lavoro, è altrettanto vero che al cuore non si comanda. Nessuno ha dimenticato le soddisfazioni e le emozioni vissute con “il comandante”, nei suoi tre anni in azzurro. Momenti unici della recente storia azzurra che fanno ancora battere i cuori. Proprio per questo, nessuno vorrebbe vederlo in bianconero anche se i giochi sembrano fatti.



«Sappiamo che è difficile rinunciare ai soldi» commentano in strada, «ma ci sentiamo traditi. Speravamo che Sarri tenesse fede alle critiche lanciate in passato contro la Juve, ma così non è stato. Siamo delusi ma vogliamo affrontarlo perché vincere contro di lui ci darebbe grande soddisfazione. Ora chiediamo ad Ancelotti di fare il possibile per vincere il campionato. Questa sarebbe la risposta migliore per il nostro ex comandante».

